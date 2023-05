Prima Categoria: cambio in panchina per la United Carpi

Nonostante l'arrivo al secondo posto al termine della regular season e il raggiungimento dei play off, la squadra di Carpi ha optato per il cambio in panchina a pochi giorni dall'inizio degli spareggi promozione in programma domenica 14 maggio alle 16.30 contro la Madonnina. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Lo SSD United Carpi comunica di aver sollevato Samuele Santini dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. A mister Santini va il ringraziamento della società per il lavoro svolto, l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata sul campo. La società augura all’allenatore le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera sportiva.

Contestualmente lo SSD United Carpi annuncia di aver trovato l’accordo con mister Cristian Borghi per il ritorno alla guida tecnica della Prima Squadra nella fase playoff. Mister Borghi vanta una profonda conoscenza dell’ambiente societario, avendo guidato la squadra dal 2019 fino alla vittoria dei playoff di Prima Categoria nella stagione 2021/2022".