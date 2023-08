United Carpi - CDR Mutina 1 - 3 | Il derby di Coppa va ai modenesi

E’ terminato con la vittoria della CDR il derby in casa della neopromossa United Carpi valido per gara 1 di Coppa Italia Minetti. Nei primi minuti di gara lo United parte convinto, provando a dar vita ad alcune trame interessanti sull'out di sinistra, ma il primo tiro in porta è ad opera dei modenesi con De Pietri che calcia centrale. Poi la Mutina alza il ritmo e comincia ad attaccare con più insistenza.

Al quarto d'ora cross velenoso di Ligabue scheggia la traversa, quindi Ziliani tenta il destro dalla distanza non trovando però lo specchio. Alla mezz'ora sponda di testa di Gollini per Corbelli che prova a calciare ma è contrastato da Paramatti, che smorza la conclusione e consente a Lusetti di bloccare sulla linea. Ultima occasione per Pilia, che imbeccato da Teggi entra in area e va sul sinistro concludendo però alto. Fin dai primi minuti della ripresa la Mutina si porta in avanti per cercare il vantaggio, che arriva al minuto 57’.

I modenesi recuperano palla e allargano a sinistra per Ligabue, il cui cross rasoterra è perfetto per Corbelli che da due passi insacca. Appena sei minuti dopo gli arancioneri raddoppiano. Tutto parte da un fallo non concesso su Assouan che dà il via alla ripartenza ospite, con un filtrante a pescare Corbelli che entra in area e fredda Lusetti con il destro. Risposta immediata dello United: bella serpentina di Assouan, che salta tre uomini e guadagna un corner.

Dalla bandierina Mebelli crossa e trova l’incornata vincente di Garlappi per la rete che dimezza lo svantaggio. La Mutina cerca di chiudere la pratica, mentre i blucelesti avanzano alla ricerca del pari, ma stanchezza e imprecisione non consentono alla squadra di Borghi di sfruttare al meglio alcuni piazzati conquistati in zona offensiva.

Nel finale di match si abbassano i ritmi e gli arancioneri approfittano di una maggior freschezza per calare il tris. Al 90’ ancora Ligabue mette un cross invitante per Nadiri, che di testa spinge in rete il gol che chiude i conti. In pieno recupero Jocic prova a sorprendere da lontano Mawuli, ma l’1 modenese salva e congela il risultato sull’1-3 finale.