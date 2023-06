Prima Categoria: lo United Carpi vola in Promozione battendo lo Junior Corticella

Lo United Carpi batte lo Junior Corticella nella finalissima play off e vola per la prima volta in Promozione. A partire forte sono i bolognesi che al 4' tentano un cross da sinistra e girata di testa di Broglia che termina di poco alta sulla traversa. La risposta dello United arriva da corner con il colpo di testa Bulgarelli che però non inquadra lo specchio. Alla mezzora il Corticella va a un passo dal gol: Ceci con un retropassaggio velenoso chiama in causa Rufo che rinvia male: Lambertini ne approfitta per calciare ma Ceci rinviene e salva sulla linea.

Poi combinazione tra Broglia e Lambertini ma ancora Ceci spazza e salva lo United. Al 40' episodio controverso: Ceci manda in profondità Lambruschini che trattenuto cade in area, ma per Gherardi è tutto regolare. Negli ultimi minuti del primo tempo forcing dei blucelesti, nuovamente pericolosi con Bulgarelli, che raccoglie una respinta da angolo e calcia al volo sfiorando l'incrocio dei pali. La gara però non si sblocca e le squadre vanno a riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa lo Junior Corticella parte forte con Arbizzani che di testa colpisce la traversa. Poi cresce lo United, ma il gol non arriva e si va ai supplementari. Il dominio è dello United che al minuto 111 la sblocca: angolo di Mebelli e guizzo di Alves che sfugge alla marcatura avversaria e al volo insacca di piattone. Lo Junior Corticella prova a reagire ma cinque minuti dopo lo United raddoppia in contropiede con Stabile, che salta un uomo con una grande sterzata, entra in area e batte Mazzetti sul primo palo. Finale nervoso, tra i bolognesi espulso Campanini per un fallo di reazione, ma non c'è più tempo: United in Promozione.