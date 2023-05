United Carpi - Madonnina 1 - 0 | I blucelesti passano il turno

Torna mister Borghi in panchina e lo United Carpi vince il primo turno della fase playoff contro la Madonnina. In avvio c’è subito la conclusione pericolosa di Connola, contrastata efficacemente dalla difesa bluceleste. Al quarto d'ora squillo United: Crema dal fondo mette in mezzo per Jocic, che si libera di un uomo e calcia trovando la risposta di Tosi.

Al 25' i carpigiani passano in vantaggio: cross di Mebelli ribattuto, Crema raccoglie in area e di sinistro fulmina il portiere biancoverde per il gol dell'1-0. La Madonnina affida la reazione a Mininno, che si accentra e calcia trovando una deviazione che manda la sfera di poco alta sulla traversa. Al 34' Prandi servito da Jocic prova la conclusione, ma Cottafava ribatte. Nel finale di tempo Mebelli scalda le mani a Tosi che controlla senza affani.

A inizio ripresa mister Melli prova a scuotere i suoi con un triplo cambio. La mossa sembra rivelarsi immediatamente efficace: al 47' Pioppi crossa per il neoentrato Sgarbi che al volo conclude largo. Poco dopo è invece il bluceleste Mebelli ad essere pericoloso, con un tiro da fuori che costringe Tosi al grande intervento. La Madonnina è viva e si fa rivedere da calcio d'angolo col colpo di testa di Di Giammarco, ma la palla termina alta.

Quindi Crema prova un potente diagonale respinto da Tosi, non trovando nessun bluceleste pronto per il tap-in vincente. Al 77’ Jocic con un tocco mette fuori gioco Tosi che gli frana addosso in area: Orlandi indica gli undici metri, rigore ineccepibile. Dal dischetto Ceci calcia, l'1 modenese però si fa perdonare l'errore commesso e ipnotizza il difensore bluceleste. Nel finale Madonnina tutta in avanti, ma il risultato non cambia.