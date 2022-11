Prima Categoria, United Carpi vince contro la Madonnina

Gara d’alta classifica per lo United Carpi contro a Madonnina a sette giorni dalla vittoria esterna contro la Solarese. Al 4' primo brivido della gara. Signorino raggiunge il fondo e mette un cross che attraversa tutta l'area piccola, l'accorrente Vezzani conclude ma trova solo l'esterno della rete. La Madonnina fin dai primi minuti appoggia la propria manovra su Konate, che sfrutta la propria altezza per sponde insidiose e per fare salire la squadra.

La prima conclusione ospite è opera di Cacciato che però calcia male. Al 24' ci prova ancora il 4 biancoverde, ma il suo tiro non impegna Rufo. Un minuto dopo ecco l'episodio che sblocca il match. Vezzani recupera palla al limite dell'area modenese, entra in area con un guizzo e viene abbattuto dall'intervento in ritardo di un difensore. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è penalty per i blucelesti. Dal dischetto si presente sempre Ceci, che con un tiro preciso batte Tosi e porta in vantaggio lo United.

La risposta ospite è affidata ad una giocata di Konate, che al 37' scende sulla sinistra e mette un cross velenoso, con un intervento provvidenziale di Bulgarelli che evita guai alla difesa bluceleste. Al 42' carpigiani vicini al raddoppio: Prandi recupera e scambia con Crema al limite dell'area poi prova il sinistro, Tosi si allunga e mette in angolo, evitando ai suoi di chiudere la prima frazione in doppio svantaggio.

La ripresa prende il via con alcune fasi confuse, che danno vita ad una seconda parte di match senza troppe emozioni. All'ora di gioco un rinvio sbagliato di Rufo concede a Saidy l'opportunità di essere pericoloso, ma il tiro dell'11 biancoverde è debole e consente al portiere carpigiano di recuperare la posizione. Al 72' altro squillo ospite: sponda di Pioppi e tiro di Cacciato che però non trova lo specchio della porta.

Grandi lotte in campo tra due squadre che non si risparmiano, con la Madonnina che cerca di costruire occasioni da rete e lo United pronto a sfruttare gli spazi lasciati dagli ospiti. Nel finale i biancoverdi passano a tre in difesa per provare l'assalto alla porta bluceleste, ma al 90' lo United raddoppia e chiude il match.

Alves aggancia un pallone complicato a centrocampo a imbuca in profondità Jocic, freddo a battere con un rasoterra il portiere Tosi per la rete del 2-0. Nel recupero United a un passo dal tris con Jocic che in scivolata manca il tap-in vincente, mentre l'ultima occasione del match è per la Madonnina, con una bella rovesciata di Pioppi che però trova Rufo ben posizionato.

Termina 2-0 una partita che regala allo United il primo successo stagionale in un big match, con la prossima gara che vedrà i blucelesti far visita al Colombaro, altra diretta concorrente della squadra di Santini.

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi, Ceci, Prandi, Paramatti, Bulgarelli, Crema (46' Stabile), Lambruschini, Jocic, Signorino (75' Alves), Vezzani (88' Abusoglu). A disposizione: Guzzinati, Abusoglu, Stabile, Cometti, Alves, Venny, Zanfi, Franco, Mebelli. All. Santini.

MADONNINA: Tosi, Amadessi, Sgarbi, Cacciato, Ruspaggiari, Zecchini, Mininno (86' Iorio), Di Fazio, Pioppi, Konate, Saidy (69' Militi). A disposizione: Valenti, Cavazzuti, Di Giammarco, Iorio, Militi, Diakite. All. Melli.

RETI: 26' rig. Ceci (U), 90' Jocic (U).