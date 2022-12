United Riccione - Carpi 5 - 1 | Il Carpi non c'è più, Bagatti affonda a Riccione

Addio sogni di gloria e di primato. L'auspicata scossa non c' stata, non è servito il durissimo comunicato del club che spronava i calciatori e difendeva il tecnico Bagatti. Il Carpi è in crisi profonda e lo conferma anche a Riccione, dove dopo 45' così così, incassa una sconfitta ancora più pesante di quella contro il Ravenna. A Riccione finisce 5-1 per i biancazzurri di Gori e di nuovo Bagatti finisce sulla graticola. In tre domeniche la squadra si è squagliata e da meno 3 è passata a meno 11 dalla capolista Giana Erminio, infilando tre prestazioni una più sconcertante dell'altra. Guardare oggi alla vetta appare quasi una battuta, la realtà è questo Carpi rischia di finire in posizioni di classifica che fanno rima con mediocrità. Mercoledì (ore 18) arriva al "Cabassi" il Corticella, è auspicabile un segnale "di vita" sul "pianeta Carpi". Che la squadra non fosse da promozione diretta era chiaro sin dalle prime giornate, ma che fosse così molle non era immaginabile neanche lontanamente. Finisce con i pochi tifosi al seguito che rifiutano le scuse della squadra a fine gara e la respingono.

LA CRONACA - Accade tutto nel secondo tempo. Il Riccione confeziona tre gol uno più bello dell'altro ma troppo passiva la difesa del Carpi in occasione del secondo e del terzo. L'1-0 è una perla di Ferrara su calcio di punizione che si spegne nell'angolo alto. Siamo all'8' ed il "bello" deve ancora venire. Tre minuti dopo Mokulu, uno degli ex di turno insieme a Bellini, Lordkipanidze e De Silvestro, è bravissimo nel palleggio e nello scodellare un pallone in mezzo che il giovane D'Antoni gira in mezza rovesciata dove Balducci non può arrivare. Stessa combinazione al 18', con lo stesso Mokulu incontenibile, palla in mezzo per il colpo di testa a mezza altezza del solito D'Antoni. Il Carpi è impalpabile, cerca una reazione d'orgoglio, spera di riaprirla con Sall, ma poi incassa in maniera assai colpevole il 4-1 di Mokulu. Tabellino completato dal rigore trasformato da Vassallo.