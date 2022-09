Vadese Sole Luna - CDR Mutina 1 - 6 | Goleada per gli orange

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Vadese

E’ una vittoria schiacciante quella della CDR sul campo della Vadese Sole Luna nell’anticipo del sabato del Girone C di Promozione. La neopromossa di Beppe Greco si è imposta per 6-1 contro i bolognesi con tre gol per tempo, mentre i padroni di casa sono riusciti a segnare solo il gol della bandiera nel finale.

Ad aprire le danze è stato Napoli dopo appena cinque minuti di gara. Al 13’ già 2-0 con la rete di Pilia e al 22’ la partita era già in ghiaccio con la doppietta di Napoli. Nella ripresa Panzanato ha calato il poker al 59’, poi la Vadese ha provato a farsi vedere segnando una rete al 75’ con Bacchi.

Ha ricominciato poi a macinare gioco la squadra orange che al 90’ è tornata in gol ancora con Napoli che si è portato a casa il pallone e al 92’ Pedrazzi ha chiuso con il 6-1 finale.