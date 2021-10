Ancora una sconfitta per il San Felice che non riesce a spostarsi dall’ultima posizione in classifica con zero punti (al netto di una partita in meno ancora da giocare). Contro i bolognesi della Vadese finisce 4-2 al termine di una partita combattuta. A rompere gli indugi sono i padroni di casa che al 30’ vanno a segno con Iovino che segna su rigore. Riesce però a recuperare la squadra ospite al 46’ tornado sul pareggio grazie alla rete di Manfredini. Dura solo 12’ minuti il nuovo pareggio perché al 58’ Betti riporta in vantaggio la Vadese che poi dilaga e con la doppietta di Coda (66’ e 80’) chiude il risultato. A nulla serve il gol di Stabellini all’88’ che accorcia le distanze ma non riapre la partita.