Vadese Sole Luna - Vignolese 1 - 3 | I rossoverdi la chiudono in meno di un'ora

Torna alla vittoria la Vignolese che passa in casa della Vadese Sole Luna. A passare in vantaggio sono proprio i modenesi dopo appena 5 minuti con Benatti. Rispondono gli avversari al 26’ su rigore con Betti ed è tutto da rifare per i rossoverdi. Il pareggio non dura ancora molto però, perché al 32’ ci pensa Mbengue a riportare avanti la Vignolese che chiude il primo tempo in vantaggio. Al 55’ poi i modenesi segnano anche il terzo gol con Bahi che di fatto chiude il risultato e devono solo controllare fino al triplice fischio.