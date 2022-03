Vadese Sole Luna - Virtus Castelfranco 1 - 3 | Bertetti porta a casa il pallone

Squadra in casa

La Virtus Castelfranco approfitta della sconfitta rimediata ieri dal Castenaso e, vincendo sul campo della Vadese Sole Luna, si mantiene in agguato a cinque punti dalla vetta, ora di nuovo in mano al Corticella. Il match in terra bolognese è stato sbloccato al 12’ quando Bertetti ha cercato e trovato lo spazio giusto nella difesa di casa e ha messo la sfera alle spalle di Peqini.

E’ ancora Bertetti poi che al 22’ trova il gol del raddoppio portando i biancogialli al riposo sul 2-0. Nella ripresa è ancora Bertetti a mettersi in mostra, prima colpendo un palo, poi guadagnandosi il pallone quando al 75’ segna il gol della tripletta personale. All’81’ la Vadese prova ad accorciare le distanze con Strawally, ma il gol serve solo per le statistiche.