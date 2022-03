Venezia - Sassuolo 1 - 4, le pagelle | Attacco super, la difesa regge

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Venezia-Sassuolo 1-4:

VENEZIA: Romero 6.5; Mateju 5.5, Svoboda 5, Ceccaroni 5.5, Haps 5; Fiordilino 6.5, Vacca 5.5 (74′ Tessmann s.v.), Klyine 5.5 (64′ Ampadu s.v.); Okereke 5 (86’ Nani s.v.), Henry 5.5 (74′ Nsame 6), Aramu 5 (86’ Sigurdsson s.v.).

SASSUOLO: Consigli 7; Muldur 6.5 (82’ Tressoldi s.v.), Ahyan 6, Ferrari 7, Kyriakopoulos 6.5; Frattesi 6.5 (82’ Harroui s.v.), Henrique 6.5; Berardi 8.5 (90’ Ceide s.v.), Raspadori 7.5, Traorè 7 (90’ Magnanelli s.v.); Scamacca 7 (72′ Defrel s.v.).

MIGLIORI TODAY

RASPADORI 7.5 - Segna dopo appena tre minuti e si procura un rigore nella ripresa, trasformato poi da Berardi.

BERARDI 8.5 - Due rigori segnati, entrambi calciati con grande freddezza e personalità. Oltre ad essere prolifico in termini di gol, è già arrivato in doppia cifra anche come assist man: sono undici infatti le reti propiziate dalle sue giocate.