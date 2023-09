Vianese - Nextgen Terre di Castelli 3 - 1 | Modenesi in partita, ma vince l'esperienza

Arriva la prima sconfitta per Nextgen Terre di Castelli sul campo della Vianese che invece vince la sua prima partita con autorità. Sono proprio i padroni di casa a partire meglio, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo 17’ di gioco: palla messa in mezzo dalla sinistra, la difesa non è attenta e il pallone resta in area, così sul rimpallo è lesto Pacilli a realizzare lo 0-1 da pochi passi.

Reagisce allora la Vianese e al 21’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, vede la palla arrivare a Rizzuto che gira il pallone al volo, verso la porta avversaria, ma un difensore libera in angolo. Al 26’ ancora i rissoblù in avanti: Adusa vola sulla destra, fino al limite, ma conclude debolmente in porta; sulla traiettoria, però si inserisce Caselli che tocca il pallone quanto basta per rendere il tiro più veloce e angolato, tanto da eludere l’intervento del portiere avversario: 1-1.

I ragazzi della Nextgen provano a mettere in difficoltà la Vianese che gestisce bene le varie situazioni e al 36’ arriva il raddoppio quando Mammi lancia Rizzuto dall'altra parte del campo e quest’ultimo, coordinandosi, conclude al volo di collo-esterno destro, infilando la sfera sul palo lontano, con una rasoiata che il portiere avversario può solo guardare.

Nella ripresa, al 62’, ci prova il Terre con un bel contropiede che Mattia Paltrinieri non riesce a trasformare in gol, tirando alto. Due minuti dopo riparte invece la Vianese con Adusa, che viene travolto dal portiere Iattoni in uscita; l’arbitro vede tutto ed espelle l'estremo difensore ospite. La successiva punizione di Rizzuto viene neutralizzata da Cacchioli, dodicesimo entrato in campo per Crispino.

Al 25’ la Vianese cala il tris: palla d’oro di Rizzuto per Adusa che da pochi passi non sbaglia il 3-1. Poi i rossoblù insistono e ci provano ancora con il neo entrato Charaa, ma il suo tiro è debole, mentre al 1’ di recupero Dall’Asta si incunea in area e viene atterrato: è rigore. Il neo entrato Veratti va sul dischetto, ma Cacchioli para e termina così 3-1.