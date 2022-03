Viareggio Cup, trionfa il Sassuolo battendo ai rigore l'Alex Transfiguration

Dopo il successo del 2017, il Sassuolo dei giovani torna a brillare segnando un altro tassello della storia neroverde: questo pomeriggio i Cannavaro Jr e compagni si sono aggiudicati la vittoria della settantaduesima edizione del prestigioso torneo giovanile. Dopo aver sconfitto con un largo 3-0 l’Atalanta in semifinale, il Sassuolo ha giocato la finale questo pomeriggio al ‘Mannucci’ di Pontedera contro la rivelazione del Torneo, l’Elle Transfiguration, squadra nigeriana che aveva staccato il biglietto per la finale vincendo contro l’Empoli ai rigori.

Ai rigori si è arrivati anche oggi, nella combattuta finale, terminata per 0-0 dopo 120 minuti entusiasmanti. Dal dischetto i neroverdi sono stati impeccabili, facendo 5 su 5, mentre per i nigeriani è stato Ahmed a sbagliare, così il quinto rigore non è stato nemmeno tirato dagli africani. Questa vittoria, se ancora ce ne fosse bisogno, racconta una volta di più di una società che da anni lavora con lungimiranza e qualità non solo per quanto riguarda la prima squadra.