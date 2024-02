Uno a uno ad Acquaviva contro il Victor San Marino che resta un punto dietro. Per il Carpi non c'è neanche il tempo e la voglia per disquisire se vada bene o meno il pari ottenuto sul difficile campo dei biancocelesti di Cassani, oppure se resti un pizzico di amaro in bocca per non aver centrato il colpaccio, viste le opportunità avute. Sarebbe solo un ozioso esercizio da...bar che toglierebbe energie in vista di un appassionante finale di stagione per i biancorossi, che alla luce dell'1-1 odierno, mantengono le distanze dalla capolista Ravenna (pari senza gol sul campo del Sangiuliano City), facendosi tuttavia scavalcare al secondo posto da Forlì (corsaro a Pistoia) ed avvicinare dal Lentigione, vittorioso in casa sul derelitto Mezzolara.

Memori della beffa di Forlì, inconsciamente forse i biancorossi hanno rischiato meno nella ripresa, portando più prosaicamente la pagnottina/pagnottona del pareggio. Domenica al "Cabassi" arriva la bestia nera Corticella, trafitta dall'Aglianese. Molto si capirà fra sette giorni.

Parte forte il Carpi (stessi undici di sette giorni prima), già al 4' con Saporetti che spara sul giovane portiere di casa in uscita. L'antica legge del calcio (gol fallito da te, gol segnato da me) scatta immediatamente. Al 7' calcio d'angolo Victor, batte Sabba.che pesca il rientrante D'Este in piena area, posizione frontale, conclusione a botta sicura per il vantaggio del team di Cassani.

I biancorossi non si perdono d'animo, ma al 20' il bel colpo di testa di Sall prende una clamorosa traversa. Il pari, meritato, arriva al 22', sempre dagli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Bravo Mandelli a pescare Cortesi, impeccabile a staccare ed a trovare la porta, con Gattuso che non può farci nulla. Il portiere di casa, preferito al titolare Pazzini per ragioni di "under", ha il suo daffare su Cortesi e prima del duplice fischio viene graziato da Calanca, sempre da corner di Mandelli.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, anche se il duello Cortesi Gattuso è sempre vivo (tiro dai sedici metri parato). Anche Lorenzi risponde presente su un'insidiosa conclusione di Benvenuti. Nel segmento finale del match il Carpi lamenta un paio di episodi nell'area avversaria (una trattenuta e un mani) ma il rigore non arriva. Neanche il tempo per recriminare, è già tempo di concentrarsi sul Corticella. Uno a uno, va in archivio un capitolo di questo campionato "iniziato" oggi, come ha ripetuto mister Serpini. Un minitorneo di altre dieci partite con un margine di errore ridottissimo.