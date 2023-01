Vignolese - Agazzanese 1 - 1 | Buon punto per i rossoverdi

Buona prova della Vignolese che strappa un punto ad un’Agazzanese in corsa per cercare la vetta della classifica. A passare in vantaggio sono proprio i piacentini che vanno in rete con Forbiti al 28’. Sembra un’altra domenica nera per i rossoverdi che devono invece cercare di uscire dalla zona play out per provare a salvarsi senza spareggi dopo un girone di andata molto al di sotto delle aspettative.

Il primo tempo termina quindi 0-1, ma nella ripresa i padroni di casa tornano in campo con più convinzione e al 60’ trovano la rete del pareggio con Iori, riuscendo poi a resistere fino alla fine del match.