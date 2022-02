Vignolese - Anzolavino 0 - 1 | Decide un gol di Dan nella ripresa

Sconfitta casalinga per la Vignolese che parte bene e crea alcune buone occasioni con Zannoni e Benatti, poi al 25’ viene espulso Cavazzoli e i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Nonostante le difficoltà, il primo tempo è giocato in equilibrio e termina a reti inviolate. Nella ripresa l’Anzolavino spinge di più e trova il vantaggio al 67’ con Dan che trova un gran tiro da fuori area. Non succede più nulla e i bolognesi conquistano tre punti ai danni dei rossoneri.