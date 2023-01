Vignolese - Anzolavino 1 - 1 | Tutto nel finale nello scontro diretto

Squadra in casa

Pareggio nello scontro diretto per la salvezza tra Vignolese e Anzolavino. Dopo un primo tempo bloccato in cui entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni senza metterle a frutto, nella ripresa le squadre sono entrate in campo più determinate. Il vantaggio dei rossoverdi è arrivato però solo al 78’ con la rete di Iori e cinque minuti più tardi è stato Migliacci a pareggiare i conti e a chiudere l’incontro.