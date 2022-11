Vignolese - Arcetana 0 - 0 | Un punto solo per i rossoverdi

E’ terminato a reti inviolate il match tra la Vignolese e l’Arcetana. Un punto che è servito ai reggiani per rimanere fuori dalla zona play out, mentre i rossoverdi non hanno saputo approfittare delle sconfitte delle dirette concorrenti per la salvezza per fare un salto importante in avanti e sono rimasti terzultimi ottenendo solo il risultato di staccare di un punto il Campagnola e di raggiungere a quota dodici il Castellana Fontana.