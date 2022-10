Vignolese - Boretto 2 - 1 | Vittoria in rimonta per i rossoverdi

Ancora una vittoria per la Vignolese che dopo un inizio shockante sembra essersi rimessa in carreggiata e tra le mura amiche ha vinto lo scontro diretto per la salvezza contro il Boretto imponendosi per 2-1. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti al 12’ con Parmiggiani e sembrava essere la solita giornata storta per i rossoverdi. Nella ripresa però i modenesi non hanno mai smesso di crederci e hanno trovato il pareggio al 79’ con Benatti che all’86’ ha messo a segno una doppietta personale ribaltando così il risultato e conquistando tre punti d’oro per la squadra.