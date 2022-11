Vignolese - Castelvetro 0 - 2 | Gli uomini di Domizzi la chiudono nel primo tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Vignolese

L’atteso derby tra Vignolese e Castelvetro va agli ospiti che vincono per 2-0 dopo una partita combattuta, ma comunque impostata meglio dagli uomini di Domizzi. La rete del vantaggio arriva al 22’ con Dembacaj che infila Cavazzoli di testa su punizione laterale.

Poi al 40’, su una respinta da calcio d’angolo, raddoppia il Castelvetro con Notari dai 25 metri. Per la Vignolese da segnalare una bella azione in avvio con Girotti e Barbolini che sprecano. Nella ripresa i rossoverdi provano a riaprirla con Tedeschi di testa, poi con Benatti e Barbolini che però non trovano la rete, mentre gli ospiti controllano il vantaggio.