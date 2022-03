Vignolese - Castelvetro 2 - 1 | I rossoverdi passano nel primo tempo

Il derby modenese del Girone B di Eccellenza va alla Vignolese che riporta alla sconfitta il Castelvetro, sempre a un passo dalla zona play out. I rossoneri con questi tre punti si avviano invece verso la salvezza, trovandosi ora a undici lunghezze dalla quintultima. Ne primo tempo i padroni di casa passano già sul 2-0: al 13’ è Benatti a rompere gli indugi quando, servito da Mbengue, trova un diagonale vincente, poi al 25’ Lo Prete serve Gianferrari che di mancino raddoppia alle spalle di Lanzotti.

Prova a reagire la squadra ospite, ma le occasioni migliori nel finale di primo tempo sono ancora della Vignolese con Barbolini e Bahi. Risponde bene invece nella ripresa la squadra di Cattani che spinge per cercare di recuperare e sfiora il gol con Scarlata e Ferrara, trovandolo poi solo all’85’ con quest’ultimo che si mette in proprio e accorcia le distanze. Non c’è poi abbastanza tempo per vedere altre occasioni e il match termina per 2-1.