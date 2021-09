Sconfitta casalinga per la Vignolese che perde per 3-0 contro i bolognesi del Castenaso. Il primo tempo rimane in equilibrio, con i padroni di casa che si vedono annullare un gol per fuorigioco e si va negli spogliatoi a reti inviolate. Poi nella ripresa i granata mettono il turbo e passano in vantaggio al 56’ con Nanetti che si procura un rigore e poi va lui stesso a trasformarlo. Al 73’ arriva il raddoppio con Meckhchane che da fuori area prova un gran tiro che finisce in rete alle spalle di Cavazzoli. Solo cinque minuti più tardi il Castenaso la chiude con Jammeh che riceve un assist perfetto da Monducci e la mette in porta. Niente da fare per i modenesi che rimangono a guardare.