Vignolese - Cittadella Vis Modena 1 - 1 | Tutto nella ripresa

Squadra in casa Vignolese

E’ finita con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe la sfida tra Vignolese e Cittadella Vis Modena. I padroni di casa partono subito forte e, dopo pochi minuti dall’inizio, Iori ha una buona occasione, ma la retroguardia del Citta respinge. Poi Emanuel Esposito suggerisce a Massimo Conte che calcia a botta sicura ma trova Cinelli pronto a respinge bene. Il primo tempo continua animato, con il Citta che ha più occasioni, ma nessuno la mette dentro.

Inizia la seconda frazione con i padroni di casa in avanti, Kane ci prova dalla distanza ma la palla va abbondantemente fuori. Cittadella poi in avanti con Alan Vernia ad innescare i suoi compagni, da calcio d’angolo, sul primo palo arriva Boilini che di testa manda di poco fuori. La Vignolese passa in vantaggio al 71’, direttamente da calcio d’angolo, Chiossi esce e sfortunatamente manda la palla nella propria porta.

Gli ospiti reagiscono e vanno vicini al pareggio quando Vernia ci prova direttamente da calcio di punizione, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Il pareggio però arriva con Alessio Cannoni, l’ex centrocampista del Riccione che segna con un potente tiro dalla distanza ed è 1-1. Il Cittadella prova il forcing finale ma non c’è più nulla da fare e il match termina 1-1.