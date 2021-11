Vignolese - Copparese 2 - 0 | Un gol per tempo per i modenesi

Vince per 2-0 la Vignolese in casa sulla Copparese e conquista tre punti importanti in classifica. La partita è molto combattuta fin dai primi minuti sul piano fisico, ma scarsa di emozioni anche a causa del campo pesante per la forte pioggia. Il match viene sbloccato al 19’ quando Dardani di testa schiaccia un corner battuto da Benatti. Risponde ora la Copparese che tenta di rientrare in partita, in particolare con Marongiu e Veronesi che calciano da fuori senza trovare però la porta. Buon impatto degli ospiti nella ripresa, ma i padroni di casa stringono i denti e al 70’ trovano il raddoppio con Barbolini che riceve da Opoku e dal limite tira ad incrociare battendo Vencato. Prova ancora a riaprirla la Copparese con Veronesi che su punizione colpisce il palo, poi non c’è più tempo e il match termina sul 2-0.