Vignolese - Medicina Fossatone 0 - 1 | Rossoverdi in dieci nella ripresa non riescono a recuperare

Chiude il 2021 con una sconfitta la Vignolese che cade in casa contro il Medicina Fossatone. Partono meglio gli ospiti che vanno vicini al vantaggio con Bolelli e Randi, fermati solo da Cavazzoli con due miracoli. Si mette in proprio allora Barbolini per i padroni di casa per cercare la reazione, ma il suo tiro termina di poco a lato.

La partita viene sbloccata da Nisi poco prima dell’intervallo, al 42’: il giocatore in area approfitta di una deviazione fortunata e colpisce di testa mandando in rete. A metà della ripresa i rossoverdi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Mbengue, ciononostante cercano il gol del pareggio, ma Palermo si oppone ad ogni tentativo e il match termina sullo 0-1 per i bolognesi.