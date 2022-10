Vignolese - Modenese 1 - 2 | Il derby salvezza va ai gialloblù

Prima vittoria in campionato per la Modenese che condanna invece alla sconfitta la Vignolese nel derby salvezza del Girone A di Eccellenza. Le due squadre giocano a viso aperto, avendo entrambe bisogno di una vittoria, ma è la squadra ospite ad andare per prima vicina al gol al 15’ con Scarlata che prova un pallonetto ma trova Cavazzoli pronto a rispondere.

E’ la squadra rossoverde poi a rispondere con Benatti che di testa colpisce la traversa. All’intervallo si va negli spogliatoi sullo 0-0, poi nella ripresa parte ancora bene la squadra gialloblù che al 69’ a sorpresa passa in svantaggio quando Barbolini, bravo a tenere in campo un pallone ormai prossimo al fondo, crossa in mezzo per il subentrato Isma che dopo un rimpallo fortuito insacca alle spalle di Paganelli.

La Modenese allora inserisce Serroukh che crea scompiglio e al 79’ arriva il pareggio con Ouattara che, con un movimento sul primo palo, anticipa tutti e trova il gol del pareggio. Al 95’ poi Malverti e Capasso trovano una buona combinazione che parta alla rimonta della Modenese: su calcio d’angolo, dopo il colpo di testa di Lusvarghi, Cavazzoli non riesce a respingere e sul pallone si fionda Capasso, il quale conclude in rete regalando tre punti fondamentali per la sua squadra.