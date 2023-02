Vignolese - Nibbiano&Valtidone 1 - 5 | Brutta caduta per i rossoverdi

Bruttissima caduta della Vignolese nello scontro direttissimo per la savelzza contro il Nibbiano&Valtidone. Entrambe le squadra erano partite ad inizio stagione con obiettivi molto diversi dalla semplice salvezza, che stenta comunque ad arrivare.

Dopo appena tre minuti i piacentini passano in vantaggio con la rete di Celotti, ma la reazione dei rossoverdi è pronta e al 19’ ci si trova già sull’1-1 grazie al gol segnato da Girotti per i padroni di casa. Al 30’ poi Minasola porta ancora avanti gli ospiti che dilagano e al 40’ calano il poker con una doppietta fulminea di Grasso.

La Vignolese accusa il colpo e non riesce più a reagire per cercare di tornare in partita quando ormai si trova già sul 4-1 a fine primo tempo. Nella ripresa il Nibbiano controlla il largo vantaggio e addirittura trova il poverissimo al 67’ con la rete di Minasola che, per non essere da meno, fa doppietta come il compagno.