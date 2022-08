Eccellenza, Vignolese: iniziata la preparazione "fuori sede"

Hanno cominciato la preparazione da pochi giorni i rossoverdi della Vignolese che hanno dovuto però cercare una sede alternativa dal momento che il “Caduti di Superga” è impegnato ora per il prestigioso torneo “Città di Vignola”. I ragazzi si stanno quindi preparando per il prossimo campionato sul campo G. Ferrari e il ds Samuele Del Carlo ha presentato la squadra: “Abbiamo iniziato ieri e c’è già qualche acciacco leggero, ma tutto nella norma; ci stiamo preparando al meglio. Siamo partiti un po’ in ritardo rispetto ad altre squadre quindi dobbiamo fare le cose fatte bene per recuperare il prima possibile. I ragazzi sono carichi e motivati per il campionato quindi ora dovremo vedere le risposte che avremo nelle amichevoli ma abbiamo molta fiducia nel gruppo che abbiamo creato. Pensiamo di aver creato una squadra forte quindi cercheremo di mantenere le aspettative”.