Vignolese - Rolo 2 - 1 | I rossoverdi vincono e convincono

Torna subito alla vittoria la Vignolese che risale piano piano la classifica portandosi a soli due punti dalla salvezza diretta. In casa i rossoverdi si sono imposti per 2-1 contro un ostico Rolo passando in vantaggio al 26’ con Salsi. La partita è combattuta con occasioni da entrambe le parti, ma il primo tempo termina sull’1-0.

Ad inizio ripresa i modenesi spingono per cercare subito il raddoppio e lo trovano al 48’ con Benatti. Cerca allora la reazione il Rolo che deve cercare di accorciare subito le distanze, ma ci riesce solo all’85’ con Puglisi, senza poi riuscire a mettere a segno la zampata del pareggio. Tre punti importantissimi per la compagine rossoverde che dopo una partenza terribile ha cominciato a mettere il campionato sui giusti binari.