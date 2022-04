Vignolese - San Felice 2 - 0 | I rossoverdi segnano un gol per tempo, poche occasioni per gli ospiti

Il derby tra Vignolese e San Felice finisce per 2-0 in favore dei rossoverdi che, già salvi, mettono ancora più nei guai i giallorossi che si fanno raggiungere in classifica dalla Vadese Sole Luna al quintultimo posto. Partono subito meglio i padroni di casa che passano in vantaggio al 42’ con Lo Prete che di testa manda in rete un bel corner calciato da Barbolini. Nel secondo tempo parte meglio invece la squadra ospite che va vicino al pareggio con Elgourche, ma Cavazzoli para. Al 68’ arriva poi il raddoppio per la Vignolese quando Mbengue serve Pescatore che finalizza, poi i rossoverdi devono solo amministrare il vantaggio fino al triplice fischio.