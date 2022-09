Vignolese - Sasso Marconi 0 - 1 | Ancora una sconfitta per i rossoverdi

Ancora guai per la Vignolese che dopo aver esonerato mister Giardina ha vinto in Coppa Italia ‘Minetti’, ma continua a perdere in campionato dove ha conquistato in cinque partite soltanto un punto. Oggi i rossoverdi avevano l’occasione di cambiare il proprio destino giocando tra le mura di casa, anche se contro un avversario ostico come il Sasso Marconi, appena retrocesso dalla Serie D. A decidere l’incontro è stato un gol di Monti segnato al 27’ del primo tempo a cui la Vignolese non è stata più capace di reagire adeguatamente.