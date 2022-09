Vignolese - Virtus Castelfranco 2 - 5 | Prova di forza dei biancogialli

Il derby tra Vignolese e Virtus Castelfranco termina 2-5 per i biancogialli che fanno tre su tre in campionato e comandano con Borgo San Donnino, Cittadella e Colorno a nove punti. Seconda sconfitta invece per la squadra rossoverde che rimane ad un solo punto. A passare in vantaggio però sono i padroni di casa al 7’ con Girotti che illude, ma la Virtus trova al 13’ il pareggio con Bertetti su rigore.

La reazione della squadra di Fontana non finisce col pareggio e al 21’ il risultato viene ribaltato da Mantovani. Il finale di primo tempo è spettacolare: Bertetti colpisce una traversa, al 44’ Iori centra il pareggio, poi al primo minuto di recupero Nait riporta avanti il Castelfranco. Nella ripresa la Vignolese rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Loprete e gli ospiti ne approfittano chiudendo la contesa al 76’ con la rete di Assouan. Nel finale c’è tempo anche per la ‘manita’ firmata da Barani al 90’.