Virtus Camposanto - Castelnuovo 2 - 3 | Padroni di casa sottotono, ne approfitta la squadra di Consoli

Partita accesa tra Virtus Camposanto e Castelnuovo con gli ospiti che passano subito in vantaggio dopo appena cinque minuti di gioco quando Carbone appostato sul secondo palo riceve palla e la manda facilmente in rete. Il vantaggio dura appena due minuti perché al 7’ Manfredini si trova da solo davanti a Parmeggiani e non sbaglia il bel cross di Boschetto. E’ un continuo rovesciamento di fronte tra le due formazioni e al 20’ il Castelnuovo torna in vantaggio recuperando con Chiappini una palla persa malamente dalla difesa avversaria e metterla in rete è un gioco da ragazzi.

Non si abbassano i ritmi nella ripresa nonostante la prestazione sottotono dei padroni di casa. Quando scocca l’ora di gioco una punizione in favore del Camposanto regala invece una grande occasione al Castelnuovo che Di Guglielmo sfrutta al meglio in contropiede saltando il portiere un uscita ed è 1-3. Prova la reazione la squadra di Luppi che all’84’ prova a riaprirla con un rigore conquistato e trasformato da Tammaro, ma ormai non c’è più tempo per recuperare.