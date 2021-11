Virtus Camposanto - Casumaro 4 - 1 | Monologo dei biancoverdi per 90 minuti

Grande vittoria della Virtus Camposanto che continua a scalare la classifica; a farne le spese in questa undicesima giornata di campionato è il Casumaro che subisce quattro reti e ne segna solo una. A fare la partita fin dai primi minuti sono i padroni di casa che non riescono però a sbloccare la partita fino al 43’ quando Frigieri segna un autogol nel tentativo di anticipare Davordzie ed è vantaggio per il Camposanto. Due minuti più tardi Manfredini fa un gran numero saltando tutti gli avversari e servendo Tammaro al centro dell’area che non più sbagliare. Si va quindi al riposo sul 2-0 arrivato in pochi minuti.

Il Casumaro, già in difficoltà, accusa questo veloce doppio svantaggio e non riesce a reagire nella ripresa, così al 52’ arriva il terzo gol per i padroni di casa quando Mensah dalla distanza trova il sette con un gran tiro. Al 60’ arriva poi il gol della bandiera per gli ospiti con Nicoli che approfitta di un errore difensivo dei ragazzi di mister Luppi. Torna però subito la concentrazione in casa Virtus e al 73’ Lugli chiude definitivamente il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo saltando un avversario e calciando a giro. Non riesce più a farsi vedere la squadra ospite che lascia i padroni di casa a fare un monologo fino al triplice fischio.