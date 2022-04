Virtus Camposanto - Centese 3 - 3 | Rimonta dei ferraresi nel finale

Match acceso e combattuto tra Virtus Camposanto e Centese che terminano dopo una bella lotta sul 3-3. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 5’ con Davordzie che entra in area saltando gli avversari e a tu per tu col portiere non sbaglia. Il raddoppio arriva al 35’ con Tammaro che insacca un bel suggerimento di Manfredini. Nei minuti di recupero del primo tempo la Centese accorcia le distanze con Capogreco che al volo approfitta di un errore difensivo dei biancoverdi.

Nella ripresa i ferraresi provano a cercare il pareggio fin dai primi minuti, ma Davordzie trova la doppietta portando la Virtus sul 3-1. Sembra in ghiaccio il risultato per i modenesi, ma l’espulsione di Tammaro per una ingenuità mette nei guai i ragazzi di Luppi e arriva subito la seconda rete per la Centese con Vaccari. Ora gli ospiti ci credono veramente e Coraini trova il definitivo peregiio per 3-3.