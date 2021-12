Virtus Camposanto - Fiorano 3 - 1 | Ospiti in vantaggio, poi i padroni di casa la ribaltano

Torna alla vittoria la Virtus Camposanto nel derby contro il Fiorano. Inizia subito vivace il match con due reti nei primi dieci minuti. La sblocca il Fiorano al 7’ con Messori che viene servito sul secondo palo da Fabbri e la mette in rete. Solo due minuti più tardi arriva il pareggio dei biancoverdi quando Tammaro viene servito da un’imbucata di Mensah e, solo davanti al portiere, non può sbagliare. Il primo tempo non offre più emozioni, se non un paio di occasioni, una per parte, che non portano a nulla.

Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con più determinazione e al 67’ ribaltano il risultato con Lugli che calcia una punizione potente che piega le mani di Montanari. All’82’ arriva anche il gol che chiude il risultato in favore della squadra della Bassa con Natali che recupera un buon pallone al limite dell’area, salta un avversario e fa una palombella che si infila sotto la traversa per il 3-1.