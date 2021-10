Virtus Camposanto - Ganaceto 0 - 2 | I padroni di casa commettono troppi errori, gli ospiti ne approfittano

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Squadra in casa Virtus Camposanto

Partita vivace e combattuto fin dai primi minuti tra Virtus Camposanto e Ganaceto. Al 12’ arriva già il vantaggio degli ospiti quando la difesa di casa si fa trovare impreparata e Pastorelli recupera una palla in area calciando a botta sicura. Al 17’ Amadori atterra Salatiello in area e la Virtus Camposanto chiede a gran voce un rigore che non viene concesso.

Nella ripresa provano a reagire gli uomini di casa, ma la fretta di recuperare fa commettere troppi errori e anche le buone azioni non arrivano ad impensierire troppo il Ganaceto che controlla tentando qualche ripartenza e che al 90’ trova il gol che chiude la partita quando Teggi riesce a imbucarsi tra un difensore e il portiere e a scaricare in rete per il 2-0 finale.