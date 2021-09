Sconfitta interna alla prima di campionato per il Camposanto nel derby contro La Pieve Nonantola. Gli ospiti passano già in vantaggio al 15’ con Erihoui che mette il pallone dovenon può arrivare. Prova a reagire la squadra di casa cercando di alzare il baricentro e al 30’ Manfredini colpisce un palo. Al 35’ ci prova anche Mensah su punizione, ma questa volta è la traversa a tremare. Riparte bene la squadra di Luppi nella ripresa e al 65’ conquista un rigore con Salatielli che, lanciato verso la porta, viene atterrato in area: sul dischetto va Pignatti che segna il gol del momentaneo pareggio. Non si accontentano del pareggio le due squadre che continuano a lottare e a due minuti dal termine arriva il gol per La Pieve che concalcia una punizione all’88’, il pallone colpisce la barriera e la dedizione finisce in rete lasciando Xhoxha immobile.