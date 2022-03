Virtus Camposanto - Persiceto 0 - 1 | La decide Cristopher al 7'

Brutta caduta della Virtus Camposanto che, in casa, perde contro l’ultima in classifica, il Persiceto, che fa un balzo in avanti. I bolognesi sono costretti a pochi secondi dall’inizio del match ad un primo cambio per l’infortunio di Battista, al suo posto entra Rimondi. La squadra ospite non si scompone però e al 7’ trova già la rete del vantaggio con Cristopher che viene servito in area da Macchiaroli e la mette alle spalle di Callegari senza difficoltà.

La Virtus allora reagisce e comincia a spingere in cerca del pareggio creando buone occasioni che non vengono però concretizzate per mancanza di lucidità. La ripresa comincia con i padroni di casa che costringono gli avversari nella propri metà campo, ancora in cerca del gol che varrebbe almeno un punto, ma le occasioni vere non arrivano mai. I modenesi a fine gara si lamentano per la gestione da parte dell’arbitro che lascia correre vari falli anche pesanti da parte del Persiceto.