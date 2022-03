Virtus Camposanto - Polinago 1 - 1 | I biancoverdi la recuperano al 90'

Un punto che non serve a molto per nessuna delle due squadre impegnate in questo derby modenese. Il primo tempo è contraddistinto da grande attenzione da parte di entrambe nel non scoprirsi troppo, così le occasioni stentano ad arrivare e lo spettacolo non ne beneficia. All’11’ arriva però la rete del Polinago firmata da Bortolani che di piatto dal centro dell’area la mette alle spalle di Xhoxha. Non succede più nulla nel primo tempo, poi nella ripresa parte bene la Virtus Camposanto che non riesce però a sfruttare al meglio le occasioni create e deve aspettare il 90’ per trovare il pareggio quando Calanca di testa salta più in alto di tutti e mette in rete corner ben battuto.