Gioisce la Virtus Camposanto nel derby della Bassa contro la Quarantolese. Partono meglio i ragazzi di Luppi che sembrano voler fare la partita, poi crescono anche gli ospiti col passare dei minuti. Al 41’, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, arriva il vantaggio dei padroni di casa con Mensah che calcia una bella punizione dal limite dell’area su cui Giovanelli non reagisce nel migliore dei modi e il pallone entra in rete. Nella ripresa la Virtus Camposanto non si adagia e continua a spingere per cercare il gol del raddoppio. Al 70’ trema ancora la Quarantolese quando Davordzie colpisce la traversa e all’80’ viene annullato un gol di Tammaro per un dubbio fuorigioco. Prova a cercare la reazione la squadra di Molinari che non riesce a trovare lo spunto giusto per mettere in difficoltà gli avversari.