Virtus Camposanto - United Carpi 1 - 2 | La neopromossa resiste dopo il vantaggio

Esordio vincente in Promozione per lo United Carpi, impegnato questo pomeriggio nella trasferta di Camposanto. L’avvio è scoppiettante: al 6' Garlappi lancia lungo, Jocic scappa in profondità e calcia trovando la respinta di Aloè, che però non può nulla sul tap-in di Elatachi, libero di appoggiare in rete lo 0-1.

Non tarda la reazione della Virtus Camposanto: Maxwell Mensah si accentra e calcia, Rufo alza in corner. Dalla bandierina Grazia mette in mezzo per Natali, che spizza di testa e beffa Rufo per il gol de pareggio. Al 21' altra occasione da piazzato per i padroni di casa. Corner battuto corto per Pignatti, la cui conclusione strozzata diventa buona per Momodu che però non riesce a indirizzare in porta.

Poi tre occasioni importanti per lo United: alla mezzora Elatachi cambia gioco trovando Assouan, che salta un uomo e crossa per Jocic, ma il capitano bluceleste schiaccia troppo di testa. Poi combinazione Garlappi-Elatachi, tiro però troppo debole. Pochi minuti e altra palla gol: gran filtrante di Assouan a pescare Elatachi, che a tu per tu con Aloè angola troppo la conclusione.

Avvio di ripresa con poche emozioni. Al minuto 58 da situazione d'angolo Ceci e Assouan vengono atterrati nell'area dei padroni di casa, Franzoni concede il rigore. Dal dischetto Assouan spiazza Aloè e riporta i carpigiani in vantaggio. La risposta biancoverde arriva solo al 73' con un tiro strozzato di Tecku, ma nel finale la Virtus Camposanto cambia marcia. Maxwell Mensah da posizione defilata mette un cross velenoso per Momodu, che in tuffo di testa chiama Rufo alla super parata.

Quindi i padroni di casa conquistano diversi piazzati in zona offensiva, ma le grandi occasioni arrivano solo negli ultimi minuti. All'85' traversone di Amadori per Tecku che di testa manda fuori di poco. In pieno recupero Camposanto a un passo dal pari: cross di Momodu, Amadori raccoglie e calcia a botta sicura venendo ribattuto da Aboagye Mensah. Il match termina così sull’1-2.