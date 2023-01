Virtus Castelfranco - Agazzanese 2 - 1 | I biancogialli ribaltano il big match

Grande prova di forza della Virtus Castelfranco che nel big match contro l’Agazzanese va sotto e poi riesce a ribaltare il risultato nel finale rimanendo così sulla scia del Borgo San Donnino che ha battuto l’altra inseguitrice, il Cittadella. Il primo tempo è molto combattuto ed è solo un calcio di rigore a sbloccare il risultato al 45’ in favore dei piacentini con D’Aniello.

Nella ripresa scendono in campo col piglio giusto i padroni di casa che si buttano alla ricerca della rete per riaprire il match e quando sembrava che ormai non ci fosse più tempo, è Zito a pareggiare all’80’. I biancogialli non si accontentano e continuano a spingere trovando infine la vittoria in rimonta al 90’ con Cuoghi che fa esplodere il ‘Ferrarini’.