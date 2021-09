Vince in rimonta la Virtus Castelfranco al ‘Ferrarini’ contro l’Anzolavino. Passano in vantaggio gli ospiti dopo dieci minuti di gara con Kourouma che di testa batte Gibertini. Reagiscono i biancogialli che cominciano a macinare gioco e trovano il pareggio già al 28’ con Budriesi. Il primo tempo termina con un gol a testa. Nella ripresa i bolognesi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Sassu e Mantovani al 65’ completa la rimonta. Controllano poi i ragazzi di Conte che portano a casa tre punti meritati.