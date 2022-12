Virtus Castelfranco - Arcetana 1 - 0 | Decide il solito Bertetti

La Virtus Castelfranco era chiamata a rispondere alla vittoria di ieri del Borgo San Donnino per mantenere la vetta della classifica e la risposta è arrivata con i tre punti conquistati in casa contro l’Arcetana. Parte con una grande parata di Gibertini su Travagliati la sfida tra modenesi e reggiani. Va poi in rete Barani, ma il gol viene annullato per fuorigioco, decisione contestata dai biancogialli.

Appena rientrati in campo dopo l’intervallo, i ragazzi della Virtus passano in vantaggio al 46’ con il solito Bertetti. Gli uomini di Fontana rimangono poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Lodi che rimedia il secondo giallo, ma stringono i denti e portano il risultato fino al triplice fischio. Ora appuntamento all’anno prossimo per continuare su questa strada.