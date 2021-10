Virtus Castelfranco - Argentana 6 - 0 | C'è solo una squadra in campo

Vittoria netta della Virtus Castelfranco contro l’Argentana. Il match termina 6-0 per i padroni di casa che continuano bene il campionato con una striscia positiva di tre partite. Ad aprire le marcature è il giovanissimo Nait al 18’, poi il raddoppio arriva già al 25’ con Budriesi e al 30’ i padroni di casa arrivano già al 3-0 quando Puglisi segna. Il primo tempo termina già sul sicuro risultato di 4-0 con la doppietta di Nait che viene siglata al 37’.

Non c’è storia in campo e anche nella ripresa gli uomini di Conte giocano con tranquillità controllando il risultato, senza rischiare mai nulla contro una squadra che non riesce ad entrare mai in partita. Al 69’ arriva addirittura il quinto gol segnato da Mantovani, poi al 76’ Tanoh chiude definitivamente le marcature e non c’è più niente da vedere fino al triplice fischio.