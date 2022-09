Virtus Castelfranco - Campagnola 7 - 1 | Goleada per i biancogialli

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Castelfranco

Esagera la Virtus Castelfranco che ne segna sette in casa contro il Campagnola nella quarta giornata di Eccellenza e rimane in vetta alla classifica. Il vantaggio arriva già al 4’ con Palmiero che su una ribattuta colpisce da fuori area e manda in rete.

I biancogialli colpiscono poi una traversa con Zito e al quarto d’ora Ripesi atterra in area Bertetti ed è calcio di rigore: va lo stesso attaccante sul dischetto e non sbaglia. La Virtus è padrona assoluta del campo e al 20’ chiude già sul 3-0 con una bella discesa di Zito. Il primo tempo termina sul 3-0 e nella ripresa non succede quasi nulla finché Caesar Tesa al 61’ sfrutta una serie di rimpalli e segna il quarto sigillo.

Il gol della bandiera del Campagnola arriva al 63’ su calcio di rigore trasformato da Sgro Patricio, ma solo un minuto più tardi Nait mette a segno la cinquina. Al 79’ Hajbi viene servito da Glorioso per 6-1 e non finisce qui perché all’87’ anche Glorioso mette il suo nome sul tabellino per il 7-1 finale.