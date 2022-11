Virtus Castelfranco - Castellana Fontana 1 - 0 | Glorioso decide al 90'

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Castelfranco

Ancora una volta la Virtus Castelfranco sorprende e vince per la dodicesima volta in stagione si tredici partite, con un pareggio alle spalle e zero sconfitte. La vetta è mantenuta ancora solidamente, nonostante le inseguitrici si diano da fare, ma senza potersi avvicinare neanche di un punto.

Al ‘Ferrarini’ i biancogialli ospitano la neopromossa Castellana Fontana che cerca punti per la salvezza e fatica combattendo contro una squadra che arriva con il sangue agli occhi. L’avvio è vivace, con occasioni da entrambe le parti. Gibertini deve compiere un miracolo sul colpo di testa di Gazzola, poi i ritmi calano e si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa si riparte senza grandi sussulti fino al colpo di scena: Posponi viene espulso per doppia ammonizione e gli uomini di Fontana rimangono in inferiorità numerica. Quando ormai sembrava destinata ad avviarsi verso uno 0-0 la tredicesima partita della Virtus, ecco che Glorioso con un colpo di reni mette la palla in rete al 90’ e regala i tre punti ai padroni di casa.