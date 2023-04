Virtus Castelfranco - Castelvetro 1 - 1 | Tutto nel finale dopo una partita scialba

Un derby tra due squadre che non hanno più grandi ambizioni in questo campionato: la Virtus Castelfranco e il Castelvetro. Il finale è di 1-1 dopo una partita che non si può definire emozionante. Il primo tempo è infatti avaro di occasioni, anche se sono i padroni di casa a provare in un paio di occasioni a sbloccare il risultato.

La ripresa parte alla stessa maniera del primo tempo e solo nei minuti finali il match si anima quando Massari riesce a sorprendere la difesa della Virtus e a insaccare su calcio d’angolo di un compagno. Reagisce allora la squadra di casa che coglie il pari al 91’ con Zito, lesto a ribattere in rete un tiro parato da Venturelli e il finale è 1-1.