Virtus Castelfranco - Castelvetro 5 - 0 | I biancogialli dilagano nel derby modenese

Ancora una grande vittoria per la Virtus Castelfranco; dall’altra parte una grande caduta per il Castelvetro che non trova continuità di risultati e spesso subisce troppe reti. Il vantaggio dei biancogialli arriva al 12’ con un’ottima giocata di Puglisi. Prova la reazione la squadra ospite, ma al 40’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Budriesi che di testa manda in rete un calcio d’angolo.

A pochi istanti dall’intervallo si rivede Puglisi che segna la doppietta personale e chiude di fatto la partita. Nella ripresa passano solo sei minuti e arriva anche il poker firmato da Pepe, poi la Virtus Castelfranco controlla il match concedendosi anche il quinto gol all’80’ su rigore, trasformato da Rivi. Non ci sarà più niente da dire negli ultimi dieci minuti di gara.